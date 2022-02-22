Профспілка Центру екстреної меддопомоги Кіровоградщини готує лист до Кабміну, щоб до постанови про підвищення зарплат лікарям і медсестрам внесли водіїв "швидкої". Про це розповіла голова профспілки Маргарита Сокирська.

З січня цього року підвищили зарплати лікарям до 20 тисяч гривень. Медсестрам до 13 з половиною. На інших працівників, зокрема, санітарок і водіїв, постанова не діє.

Чому водії "швидкої" отримують "мінімалку"?

Нині водії отримують 6500 гривень. Це мінімальна зарплата в Україні. Зарплату медпрацівникам виплачують з грошей, які отримують від Національної служби здоров’я. Заборгованості перед Центром екстреної меддопомоги в Кропивницькому не мають, сказала речниця служби Христина Петрик. За її словами, Центр за січень і лютий отримав понад 44 мільйони гривень. Національна служба здоров’я фінансує медичні заклади за пакетами послуг. Вартість пакету на одного пацієнта у Центрі області – 289 гривень.

Як саме розподіляти гроші, вирішує керівник. За словами керівника обласного Центру екстреної меддопомоги і медицини катастроф Олександра Ярошенка, із загальної суми, отриманої від НСЗУ, на заробітну плату виділяють 69 відсотків. "Ці гроші ми можемо використати тільки на зарплату і медикаменти. Все інше – паливно-мастильні матеріали, запчастини, обслуговування автомобілів – це потрібно і входить в пакет".

Розповів, вартість пакету послуг у минулому році і нинішньому однакова, а ціни зросили. У січні на заробітну плату виділили 18 мільйонів. Чотири мільйони залишились на паливно-мастильні матеріали. "НСЗУ каже: ми проплатили пакет. Хочете, віддайте на зарплату, хочете – на автомобіль. Якщо раніше ми могли закупити сім тисяч літрів бензину, то тепер ми можемо закупити тільки дві чи три тисячі".

Зі слів керівника, за нинішньої вартості пакету на підвищення зарплати водіям грошей у Центрі немає.

Що думають водії?

В обласному Центрі екстреної меддопомоги працюють 350 водіїв. Один із них – 59-річний кропивничанин Олександр Товстопяд. За кермом машини швидкої працює пів життя. Його робоча зміна триває 12 годин. "Ми їздимо 100-120 кілометрів в день. Буває більше, якщо на райони посилають. Є дві хвилини, щоб виїхати, і десять хвилин, щоб доїхати".

Лікар обласного Центру Юрій Гайдуков вважає, водій "швидкої" має отримувати теж підвищену зарплату. "Чим раніше водій доїде, тим краще. Чим раніше почнемо надавати людині допомогу, тим більші шанси у людини вижити. Водій допомагає транспортувати хворих, носилки занести і винести. Активний учасник бригади, не просто водій".

Що відомо

Цьогоріч на Програму медичних гарантій в Україні передбачили понад 157 мільярдів гривень, це майже на 33 мільярди більше, ніж торік – розповіла речниця національної служби здоров'я Христина Петрик.

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