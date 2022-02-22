22 лютого у Житомирі працівники Житомирського міського відділу реєстрації актів цивільного стану провели 35 реєстрацій шлюбу з обрядом одруження. Про це Суспільному розповіла заступниця керівниці установи Наталія Будна.

За її словами, зазвичай в день одружуються 8–10 пар, а сьогодні – весільний аншлаг – 35.

"Наречені почали подавати заявки ще у січні, так як за загальним правилом, заяви на державну реєстрацію про шлюб подаються за місяць. Кожна пара могла запланувати собі реєстрацію на обраний день. Крім того, декілька пар мали бажання і скористалися послугою шлюб за добу", – розповіла Наталія Будна.

Фото: Суспільне Житомир Наталія Будна

Фото: Суспільне Житомир

Наречених привабили цифри 22.02.2022.

"Просто гарний буде запис у свідоцтві про одруження або в якихось документах, – каже психологиня Олена Масик. – Плюс багато є людей, які є марновірними і вважають, що якщо одружитися у круглу або дзеркальну дату, то шлюб буде довгим і щасливим. Це не так абсолютно, це на гарантує щасливого життя у шлюбі. Це просто гарна дата і легко запам'ятовується".

Фото: Суспільне Житомир Олена Масик

Фото: Суспільне Житомир

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