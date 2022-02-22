Харків'янина, який намагався підпалити продавчиню, взяли під варту

28-річного чоловіка затримали за підозрою у замаху на умисне вбивство та пошкодженні майна.

Напад стався 19 лютого у магазині на вулиці Бучми, повідомили 22 лютого у Харківській обласній прокуратурі. 23-річна жінка, яка працює продавчинею, розірвала стосунки з чоловіком. Він прийшов до неї на роботу і вчинив підпал.

"Обурений чоловік попросив продати йому цигарки, і коли продавчиня підійшла до нього ближче, облив її легкозаймистою рідиною. Потім підпалив папірці, які приніс із собою, та став їх кидати у колишню кохану, щоб на ній загорівся одяг", — розповіли у прокуратурі.

Дівчина сховалася за стійкою з товаром. Чоловік підпалив пакет на підлозі та втік, у магазині почалася пожежа. Продавчиня встигла вибігти на вулицю та попросила допомоги. Перехожий викликав рятувальників, вогонь загасили.

Того ж дня нападника затримали та оголосили підозру за статтями "закінчений замах на умисне вбивство" та "пошкодження майна шляхом підпалу". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Нині він перебуває під вартою.

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