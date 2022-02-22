У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався дати хабаря слідчому поліції. Про це йдеться на обласному сайті Нацполіції.

За повідомленням, 29-річний чоловік, підозрюваний у збуті наркотиків, запропонував слідчому одного з відділень Дніпровського райуправління поліції хабаря у розмірі 3000 доларів США, щоби уникнути відповідальності.

Правоохоронець одразу доповів керівництву Нацполіції про корупційну пропозицію.

Правоохоронці затримали мешканця Дніпра у кімнаті прийому громадян, відразу після передачі поліцейському першої частини "відкупних" – 70 000 гривень.

Національна поліція 70 000 гривень хабаря вилучили під час затримання

Слідчі поліції готують вручення підозри чоловікові за ч. 3 ст. 369 КК України. Йому загрожує позбавлення волі від чотирьох до восьми років.

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