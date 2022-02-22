У Стамбульському парку в Одесі відбулася стрілянина. Затримали групу людей

21 лютого на території Стамбульського парку в Одесі відбулася стрілянина. Співробітники "Муніципальної варти" затримали чотири людини. Про це повідомили у пресслужбі Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Близько 20:50 охоронці "Муніципальної варти" почули постріли. Вони перевірили територію Стамбульського парку та через десять хвилин затримали чотирьох людей. Підозрювані розповіли, що вирішили постріляти біля фонтану для того, щоб розважитися.

На місце події викликали співробітників поліції. Вони доставили правопорушників до Приморського райвідділу.

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