До Запоріжжя з'їхались паломники, щоб помолитись за мир в Україні

22 лютого до Запоріжжя прибули 130 монахинь та монахів Греко-Католицької Церкви із різних регіонів України. Вони зібралися, щоб провести спільну молитву "За мир в Україні".

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Олена Лисенко, яка побувала на зустрічі з учасниками заходу.

Всеукраїнська проща монашества Української Греко-Католицької Церкви відбувається у Запоріжжі вперше. Голова Патріаршої комісії у справах монашества владика Михаїл Бубній зазначив, що обираючи місце проведення майбутнього заходу, організатори звісно ж не очікували, що в цей час у регіоні посилиться військова загроза:

"Так співпало, що бачите під натхненням духа Святого саме в той гарячий час для України, ті особи, які посвятили своє життя цілковито Богові, Богопосвячені особи, чоловіки, жінки, монахи, монахині сьогодні в Запоріжжі, дуже близько до кордонів України, стоїмо із духовним мечем".

Фото: Суспільне Запоріжжя Владика Михаїл Бубній

"Ми тут сьогодні не з автоматами, не з боєприпасами, але ми з вербочкою в руках і з молитвою на устах, сьогодні хочемо бути з вами в Запоріжжі, молитися за Україну, за збереження кордонів і за те, щоби ворог наш вгамувався", — сказав владика Михаїл Бубній.

Заступниця голови патріаршої комісії монашества Української Греко-Католицької Церкви сестра Магдалина Ветвицька відзначила, що наразі кордони України потребують присутності представників духовенства. І таке паломництво є проявом соціального служіння.

Фото: Суспільне Запоріжжя Сестра Магдалина Ветвицька

Триватиме проща у Запоріжжі протягом двох днів.

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