Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування ТРЦ у Миколаєві

22 лютого до відділу поліції у Миколаївській області надійшло анонімне повідомлення про замінування торговельно-розважального центру "City Center" та ще декількох торговельних центрів. Правоохоронці перевіряють інформацію.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця Нацполіції у Миколаївській області Тетяна Петрова.

За словами Тетяни Петрової, на місцях працюють профільні служби. Персонал та відвідувачів евакуювали.

Станом на 15:00 триває перевірка будівель та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

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