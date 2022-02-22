На Хмельниччині за минулу добу, 21 лютого, лабораторно підтвердили 533 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 2314 людини. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 9 людей.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу медпрацівники провели 1512 досліджень методом ПЛР, 332 – методом ІФА, 321 – тест на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

335 – Хмельницький район;

117 – Шепетівський район;

81 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні, з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція, перебуває 28026 людей: 1229 лікується стаціонарно, 26797 – амбулаторно. З них 2377 – діти, 652 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 41,2%. В лікарнях перебувають 1229 хворих, 85 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 199236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 14323 – діти, 7491 – медпрацівники. Одужали від хвороби 167534 людини (84,1% від підтверджених випадків), з них 11945 – діти, 6797 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3657 людей.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 22 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 120205; з них лікуються – 20318; одужали – 97964; летальних – 1923

Шепетівський район: всього випадків – 36595; з них лікуються – 3769; одужали – 32074; летальних – 752

Кам’янець-Подільський р-н: всього випадків – 42436; з них лікуються – 3939; одужали – 37496; летальних – 1001

Що відомо