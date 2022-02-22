Конфлікт між херсонцями та обленерго: поліція проводить перевірку

У Херсоні стався конфлікт між херсонцями та працівниками акціонерного товариства "Херсонобленерго". Обидві сторони написали заяви до поліції, триває перевірка.

На сторінці АТ "Херсонобленерго" у Facebook з'явилась інформація про те, що 21 лютого двоє херсонців - Базилєв та Карімов, і ще кілька людей, як прийшли до обленерго та перешкоджали роботі підприємства, тиснули на працівників та погрожували їм, поводили себе агресивно. Акціонерне товариство офіційно звернулось до Національної поліції України та Служби безпеки України, аби ті вжили заходів та розібрались у ситуації.

Один з учасників конфлікту - херсонець Олександр Базилєв прокоментував Суспільному, що відбулося.

"Ми принесли запити до АТ "Херсонобленерго", щоб надали документи щодо законності їх дій", - каже Базилєв.

Свою поведінку Олександр Базилєв пояснив вимогою виконати Конституції України.

На місці події працювали правоохоронці, які відібрали заяви від обох сторін конфлікту, проводять перевірку. Інцидент перебуває на контролі керівництва обласної поліції.

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