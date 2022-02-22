У Кривому Розі проходять урочисті заходи з нагоди 78-ої річниці визволення міста від нацистських загарбників. Про це з місця події передає кореспондент Суспільному.
Участь у заході беруть містяни, військовослужбовці Нацгвардії, поліцейські, 17-та танкова бригада, студенти, курсанти Суворовського училища, громадськість та чиновники міськради.
Суспільне Дніпро
Після церемонії покладання квітів до меморіального комплексу відбудеться урочисте запалення смолоскипів.
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Що відомо
- 14 серпня 1941 року нацисти встановили окупаційний режим у Кривому Розі, який тривав три роки. Місто було в окупації 922 дні. За роки окупації у Кривому Розі за офіційними даними було знищено більше 7 000 містян, за неофіційними - 20 000 місцевих мешканців.
- Бої за визволення Кривого Рогу почалися у жовтні 1943 року і точилися впродовж чотирьох місяців у ході проведення Нікопольсько-Криворізької операції. 22 лютого 1944 року місто звільнили. Під час боїв за визволення Кривого Рогу загинули понад 27 тисяч людей, понад 5 тисяч зникли безвісти.
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