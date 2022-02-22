У Кривому Розі проходять урочисті заходи з нагоди 78-ої річниці визволення міста від нацистських загарбників. Про це з місця події передає кореспондент Суспільному.

Участь у заході беруть містяни, військовослужбовці Нацгвардії, поліцейські, 17-та танкова бригада, студенти, курсанти Суворовського училища, громадськість та чиновники міськради.

Суспільне Дніпро Відзначити День визволення міста прийшли військові, студенти та громадськість

Після церемонії покладання квітів до меморіального комплексу відбудеться урочисте запалення смолоскипів.

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Що відомо

14 серпня 1941 року нацисти встановили окупаційний режим у Кривому Розі, який тривав три роки. Місто було в окупації 922 дні. За роки окупації у Кривому Розі за офіційними даними було знищено більше 7 000 містян, за неофіційними - 20 000 місцевих мешканців.

Бої за визволення Кривого Рогу почалися у жовтні 1943 року і точилися впродовж чотирьох місяців у ході проведення Нікопольсько-Криворізької операції. 22 лютого 1944 року місто звільнили. Під час боїв за визволення Кривого Рогу загинули понад 27 тисяч людей, понад 5 тисяч зникли безвісти.

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