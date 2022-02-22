Селяни на Хмельниччині проти створення гранітного кар'єру між селами

40 жителів Летичівської і Меджибізької громад на Хмельниччині зібралися висловити свій протест проти створення гранітного кар’єру між селами Марківці і Головчинці над річкою Південний Буг в зоні орнітологічного заказника. Там, розповідає місцевий Валерій Кулибаба, розташується підприємство з видобутку каменю, уже друге в цій місцині. Чому селяни налаштовані проти, з’ясовувало Суспільне.

Жителі сіл Марківці і Головчинці збираються на схід. Житель Марковець, Валерій Кулібаба, розповідає: саме тут має розташуватися кар’єр з видобутку граніту, що зафіксовано на мапі, наданій Українським державним аерогеодезичним підприємством. Додає: "Є карта, ми надсилали запит, нам за координатами скинули цю карту. От ми стоїмо вже на території кар'єру. Понад річкою і туди далі - все це межі кар’єру".

Мапу роздрукувала місцева жителька Ніна, яка каже, що її садиба - за 200 метрів від верхньої межі кар’єру: "Біля нас уже є один кар’єр, 800 метрів від крайньої хати. Навіть колія, шо трактор має на город орати заїхати, зайнята земля ця під кар’єр".

Житель Головчинців Василь каже, що пилюка від видобування граніту на головчинецькому кар’єрі вкрила на його обійсті все. Та показує фото і відео, які сам відзняв: "Пилюка, шум, там діти спати не можуть до трьох годин ночі, воно товче. Там, на городі, вже ні копати не можна, ні орати, нічого. Там одна пилюка, цемент".

Створення другого підприємства з видобутку каменю в цій місцині продовжить руйнувати будинки селян, каже працівниця головчинецького кар’єру Віра, яка не називає свого прізвища. За її словами, сюди, на берег річки, приїжджають містяни порибалити й відпочити. Додає: "Я була за кордоном. Щоб за кордоном в такому місці дозволяли відкривати кар’єр? Чого не зробити тут зону відпочинку?

Надія Мельник живе у Марківцях, переселилися сюди з Алчевська. Розповідає: "Свіжим повітрям дихати. Бо там чоловік був шахтар, заробив силікоз, нічим було дихати, ми там задихались, приїхали сюди, тепер тут задихаємось. Той кар’єр, від нас за кілометр, і то неможливо ні жити, ні спати".

Селяни розповідають: мітингують зараз, доки підприємство не розпочало видобуток каменю, бо потім, каже Антоніна Літвін, роботу кар’єру своїми протестами вони не зупинять. Каже, що чула, що граніт тут обіцяли не підривати, а різати, щоб видобуток не завдавав великої шкоди людським будинкам, звірам та птахам: "Але як можна сьогодні різати граніт? Це не камінь-ракушняк, це граніт! Спробуйте прорізати болгаркою!"

Заступник директора Марковецького кар'єру Юрій Кульчицький розповідає: "Ми плануємо робити вибухи, від трьох до п'яти тон закладати. Це, порівняно з тим, що роблять Головчинці, закладають 10-15, це, фактично, втричі менше. Тої потужності вибухів, які будуть відбуватися в нас на кар'єрі, вони не завдадуть такої шкоди".

Доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Людмила Казімірова розповідає: "На верхньому Побужжі маємо досить неприємний інцидент, це є прибережна захисна смуга Шедрівського орнітологічного заказника, дозвіл на цю діяльність має підтверджуватися оцінкою впливу на довкілля. Тобто, тим документом, який на сьогодні передбачається нашим екологічним законодавством. Такого дозволу немає".

Фото: Суспільне Поділля На верхньому Побужжі це прибережна захисна смуга Шедрівського орнітологічного заказника. Фото: Суспільне Поділля.

І це є підставою для звернення органів місцевого самоврядування до Держгеонадр, розповідає адвокат мітингувальників Віталій Лівандовський: "Відповідно до законодавства, органи місцевого самоврядування мають звернутися з поданням до Держгеонадр з проханням призупинення дії спецдозволу на користування надрами. Це звернення повинно бути аргументовано тим, що наразі товариство, яке отримало цей спеціальний дозвіл, не має висновку з оцінки впливу на довкілля. Це є окрема, самодостатня підстава для звернення".

Юрій Кульчицький каже, що дозвіл такий мають, як і висновок екологічних досліджень: "Провели ці дослідження, в нас є висновок,бщо на території Марковецького родовища флори і фауни, яка в відносилась до Червоної книги, немає".

Меджибізький селищний голова Олександр Ткач каже: "Якщо до мене буде звернення від відповідних органів, я змушений буду. А в даному випадку я не маю підстав".

За його словами, в Головчинцях, які входять до Меджибіжської тергромади, це питання обговорювали з місцевими жителями. Тоді, каже, представник кар’єру пообіцяв сприяти благоустрою селища: "Висловили незадоволення, але, зрештою, вони дійшли згоди. Відповідно, він зобов’язався зробити ті чи інші роботи соціальної направленості в селі Головчинці, люди сказали: "Ну, раз так, значить, будем жити і працювати". Є в нас протокол сходу села".

У протоколі сходу села Головчинці, який надали місцеві жителі, йдеться про протилежне. Адвокат Віталій Лівандовський прийшов на засідання постійної комісії Летичівської селищної ради, до територіальної громади якого входять Марківці, з пропозицією затвердити проєкт звернення до Держгеонадр та винести на розгляд і затвердження депутатів на сесії. Селищний голова Летичева Ігор Тисячний каже: "Сьогодні винесли проект рішення про направлення звернення до служби безпеки України, поліції, також в Надра, щоб вони призупинили своє рішення про надання дозволу. Виступав і виступаю за те, щоб цей кар’єр не працював. Ми винесли це рішення, яке хотіла громадськість".

Фото: Суспільне Поділля Селяни розповідають: мітингують зараз, доки підприємство не розпочало видобуток каменю, бо потім роботу кар’єру своїми протестами вони не зупинять. Фото: Суспільне Поділля.

Заступник директора департаменту природних ресурсів та екології ОДА Володимир Дідух каже: "Зараз триває процедура оцінки впливу на довкілля вказаної діяльності. Залежно від результатів розгляду буде прийматися рішення щодо можливості чи неможливості її провадження".

Юрій Кульчицький каже: "Ми працємо тільки в законному полі, в нас є всі документи, ми отримали дві ліцензії на видобуток гранітів на цьому марковецькому родовищі. До 2040-го року точно з боку Марківець ніяких робіт робитися не буде. Хіба що будуть тільки робитися захисні відвали, щоб вибухова хвиля, яка буде йти, йшла не по полю, а піднімалась наверх".

За його словами, підприємство купує й сучасну дробильну установку, яка має зрошувати породу перед дрібненням, тож великого пилу не буде. Та селяни, каже жителька Марковець Надія Мельник, віри не ймуть і налаштовані перекривати автошляхи і далі мітингувати проти створення кар'єру.