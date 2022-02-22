Ревакцинація проти поліомієліту: на Волині вже щепили понад 1300 дітей

На Волині в рамках кампанії з ревакцинації, а також обов’язкової вакцинації дітей, які ще не отримали щеплення проти поліомієліту, станом на 22 лютого щепили 1 325 дітей. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Найбільше інактивованих вакцин отримали діти в Ковельському (33 %) та Володимир-Волинському (30 %) районах. У Луцькому районі щепили 22 % дітей. Найменше щеплень проти поліомієліту в дітей – 17 % – у Камінь-Каширському районі.

Усього в області потребують щеплення інактивованою поліомієлітною вакциною 5 479 дітей.

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Вакцинацію проти поліомієліту проводять дітям відповідно до календаря щеплень: у два місяці, у чотири місяці, у шість місяців, у 18 місяців, у шість років та в 14 років. Для перших двох доз використовують ІПВ (ін’єкції), для решти – ОПВ (краплі).

Строки кампанії з імунізації проти поліомієліту, яка стартувала 1 лютого і тривала три тижні, продовжили до 8 березня.

Що відомо

Станом на 1 січня в області не отримали жодної дози вакцини від поліомієліту 5 900 дітей віком до шести років. Кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей, які не були вакциновані вчасно, на Волині стартувала 1 лютого.

Вісім закладів первинної медичної допомоги на Волині станом на 13 жовтня 2021 року, не мали у залишку пероральної поліомієлітної вакцини. Натомість інактивована поліомієлітна вакцина, яка призначена для введення дітям у 2 і 4 місяці та в 6 і 18 місяців, була.

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