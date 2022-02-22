У Запоріжжі стартує тижневий марафон донорства

Марафон донорства з формування стратегічного запасу крові та плазми стартуватиме відзавтра, 23 лютого, в Запоріжжі.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова.

Пункти збирання крові працюватимуть на базі Запорізької обласної клінічної лікарні (адреса – Оріхівське шосе, 10) та в обласному Центрі служби крові (адреса – вул. Леоніда Жаботинського, буд. 32).

Марафон триватиме протягом тижня. Здати кров можуть всі охочі.

Сьогодні в обласній лікарні першими здали кров директор медзакладу Ігор Шишка, заступниця голови облдержадміністрації Злата Некрасова та заступник директора лікарні Олександр Саржевський. Вони здали по 450 мілілітрів крові.

Загалом на базі лікарні протягом року можуть забрати кров у семи тисяч донорів. За один день – 180 донацій, повідомив Ігор Шишка.

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