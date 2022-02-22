Білоруси, які проживають у Львові, провели акцію під стінами російського консульства, що на вулиці Левицького, 95. Люди вимагали виведення російських військ із території Білорусі.

Як повідомив із місця події кореспондент Суспільного Назар Онисько, до акції долучилося п’ять людей. Люди тримали у руках плакати із написами “Білорусь – не Росія”, “Вимагаємо вивести російські війська з Білорусі” тощо.

До протестувальників із консульства ніхто не вийшов. Тож лист на адресу російського посольства в Україні надішлють поштою.

Суспільне Львів Лист учасників акції

Це вдруге за добу біля російського консульства у Львові відбуваються акції протесту. В ніч з 21 на 22 лютого біля консульства зібралися львів’яни, які проти визнання самостійності так званих "Л/ДНР".

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Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Що відомо