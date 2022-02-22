У лікарні швидкої медичної допомоги в Чернівцях померла пенсіонерка, яку рятувальники витягнули з озера на вулиці Південно-Кільцевій.

Про це Суспільному сказав завідувач відділення інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Ігор Костів.

За словами рятувальника, який чергував на озері, Анатолія Гермаковського, жінка підійшла до озера, поставила тростину, зайшла у воду та почала тонути. Він разом з рибалкою витягнули її та надали домедичну допомогу.

"Її 10 хвилин реанімували у швидкій і відвезли в реанімацію", — каже рятувальник.

За його словами, жінці на вигляд було приблизно 80 років.

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