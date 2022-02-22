Авіакомпанія airBaltic до кінця лютого тимчасово призупинила усі рейси з Одеси. Про це повідомили в пресслужбі авіаперевізника.

Компанія airBaltic скасувала рейси між Одесою та Ригою. Перевізник пропонує пасажирам скасованих польотів перенести бронювання на інші рейси.

Також авіаперевізник не буде виконувати нічні рейси між Києвом та Ригою. Проте, компанія airBaltic не скасовує денні рейси між Києвом та Ригою і рейси між Києвом та Вільнюсом.

"Безпека наших пасажирів та співробітників є головним пріоритетом airBaltic. airBaltic перед кожним рейсом оцінює поточну ситуацію і слідує рекомендаціям офіційної влади" – зазначили в повідомленні.

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