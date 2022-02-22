Електропостачання у Щасті відновлено, окупанти знову обстріляли Луганську ТЕС

У Луганській області ремонтні бригади відновили електропостачання Щастя, водозабезпечення та опалення наразі відновити неможливо. Про це Суспільному розповів голова Щастинської ВЦА Олександр Дунець.

Олександр Дунець розповів, що у місті відновлено електропостачання, але в обід окупанти знову обстріляли трансфортор, який наразі горить.

Відео пожежі опублікував голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За словами Дунця, не дивлячись на пожежу наразі електропостачання в місто залишається стабільним.

Олександр Дунець додав, що відновити водопостачання та опалення наразі неможливо через обстріли окупантів. Ремонтні бригади намагались усунути порив на водогоні, але потрапили під обстріл.

Також, прессекретарка Луганського енергетичного об'єднання Юлія Рибалка повідомила Суспільному, що внаслідок обстрілів знову знеструмлена Станиця Луганьска.

Що відомо

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber