65 виїздів за добу. Рятувальники Одещини гасили пожежі в екосистемах

За останню добу, 21 лютого, рятувальники Одещини отримали 65 викликів про пожежі сухої рослинності. Найбільше займань сталося у Подільському та Роздільнянському районах, повідомила речниця ДСНС області Марина Мартиненко.

У Подільському районі вчора, 21 лютого, вигоріло понад двох гектарів рослинності. У Роздільнянському районі сталося 13 пожеж, загальна площа яких більше ніж 60 гектарів.

За словами Марини Мартиненко, пожежі можуть виникати через відсутність опадів. Втім, найпоширенішою причиною називає "людський фактор".

"Люди випалюють рослинність, не розуміючи, якої шкоди вони завдають тваринному світу, а також екології".

Речниця ДСНС додала, загалом від початку 2022 року на Одещині сталося майже 400 займань екосистем.

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