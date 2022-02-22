940 щеплень від COVID-19 зробили на Хмельниччині за добу

За добу в Хмельницькій області медпрацівники зробили 940 щеплень від COVID-19. Про це розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 199 жителів області отримали перше щеплення, 419 – два щеплення. Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 929495 щеплень від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 444996 жителів області, бустерною дозою – 12816 людей, а додатковою дозою вакцини – 426 жителів Хмельниччини.

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