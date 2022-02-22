23 лютого на території Дніпропетровської області та у місті Дніпро очікується мінлива хмарність, без істотних опадів й до 12 °C тепла. Про це повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

На 23 лютого синоптики прогнозують мінливу хмарність та без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5 °C, вдень 7-12 °C тепла, по місту 1-3 °C тепла, вдень 8-10 °C тепла.

24 лютого: мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2 °C морозу до 3 °C морозу, вдень 5-10°C тепла.

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