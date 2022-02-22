На Полтавщині чоловікові готують повідомлення про підозру щодо умисного вбивства

У Лубенській громаді правоохоронці планують вручити підозру чоловікові, якого підозрюють у вбивстві 40-річного місцевого. Його затримали, розповіла Суспільному речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

За словами речниці, 21 лютого о 17:54 до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на вулиці Комарова у селі Засулля вбили чоловіка. Коли правоохоронці приїхали, на місці знайшли тіло 40-річного місцевого. На ньому були ознаки насильницької смерті.

"Правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, який намагався втекти з місця злочину. Попередньо відомо, що вони були в будинку, розпивали алкогольні напої та між ними виник конфлікт. Після чого затриманий вдарив ножем чоловіка", – додала Юлія Кваша.

Як розповіла речниця, чому виник конфлікт, поки з'ясовують правоохоронці. Також очікують висновків судмедекспертизи щодо причини загибелі чоловіка.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною першою статті "Умисне убивство". Затриманому готують повідомлення про підозру.