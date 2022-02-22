На окупованих територіях зафіксували 134 одиниці військової техніки — штаб ООС

Протягом 21 лютого на окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксували 134 одиниці техніки, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

На окупованій території Донеччини зафіксували 52 одиниці озброєння та військової техніки. Серед них: шість самохідних гаубиць, одна буксирувана гаубиця, 20 танків, 23 ББМ та два БТР.

На окупованій Луганщині з порушенням Мінських угод розміщені 82 одиниці озброєння та військової техніки: 13 самохідних гаубиць, шість буксируваних гаубиць, 21 танк, один зенітно-ракетний комплекс, одна реактивна система залпового вогню, 36 ББМ та два БТР.

Також російські окупанти перешкоджають роботі патрулів СММ ОБСЄ.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення", — зазначили у штабі.

Що відомо

21 лютого на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber