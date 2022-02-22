Президент чернігівського ФК "Десна" Володимир Левін прокоментував інформацію про нібито борги клубу перед львівськими "Карпатами" за перехід півзахисника Олексія Гуцуляка до СК "Дніпро-1".

Нагадаємо, за повідомленням інтернет-видання Sportarena, "Десна" не виплатила Карпатам 350-400 тисяч євро за трансфер півзахисника Олексія Гуцуляка у "Дніпро-1". Клуби володіли правами на гравця порівну: 50 на 50 %.

"Після переходу Гуцуляка до "Дніпро-1" ми самі зробили запит до УАФ, щоб з'ясувати – чи існують ті "Карпати", яким ми маємо перерахувати кошти. Тут питання не в тому, хто виховав футболіста. За це йде окремий платіж і платить клуб, який купує. А 50 відсотків прав на Гуцуляка було прописано із "Карпатами" Смалійчука, яких уже не існує. В УАФ нам це підтвердили", – сказав Левін у коментарі виданню Tribuna.com.

Позиція Карпат полягає в тому, що команда продовжує своє існування на дитячо-юнацькому рівні, тож договір «Десни» було підписано зі школою, вихованцем якої є Гуцуляк. Команда школи при цьому грає у змаганнях під егідою УАФ.

За півтора роки у "Десні" Олексій Гуцуляк провів 27 матчів, забивши два м’ячі та віддавши сім результативних передач.

У "Дніпро-1" півзахисник перейшов влітку 2021 року.

Нагадаємо, наразі у ФК "Десна" тривають ще два конфлікти, пов'язані, на думку позивачів, з невиконанням клубу своїх фінансових зобов'язань. Зокрема, це борг із заробітної плати перед румунським футболістом Костянтином Дімою, за який на клуб наклали трансферний бан, та ситуація навколо півзахисника Владислава Калітвінцева. Останній у зимове міжсезоння ініціював розірвання контракту з клубом також через борги із зарплати та перейшов до "Олександрії".

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