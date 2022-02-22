У Житомирі від початку своєї роботи (з червня 2021 року) інспектори з паркування склали близько 16 тисяч постанов про порушення правил паркування водіями. Про це Суспільному розповів завідувач сектору з контролю за паркуванням муніципальної інспекції Олександр Гончарук.

За його словами, з початку року інспектори виписали штрафів за порушення правил паркування на суму майже один мільйон 600 тисяч гривень. Із загальної кількості складених постанов у суді успішно оскаржили один штраф.

"З початку роботи зафіксували майже 16 тисяч порушників правил паркування, – каже Олександр Гончарук. – Нині близько 20 справ перебуває на розгляді у суді, з них уже по п'яти справах є рішення – і лише одна справа не на нашу користь".

Фото: Суспільне Житомир Олександр Гончарук

Фото: Суспільне Житомир

Одна з найпроблемніших ділянок Житомира – територія навколо Житнього ринку. На початку роботи інспекторів з паркування тут виявляли чи не найбільше порушень правил паркування. Під час рейду 22 лютого перших порушників помітили поблизу перехрестя Київської та Небесної Сотні. У семи метрах від зупинки громадського транспорту припаркувалася ВАЗівка. Водій Петро каже, що зупинку не помітив, а зупинився прямо під знаком "зона парковки".

"А це що за знак? Де показано, що зона дії знаку "зона парковки" лише в один бік поширюється? Де показано, що лише в той бік можна паркуватися? До зупинки тут скільки метрів? Поміряти?", – каже Петро.

Фото: Суспільне Житомир Петро

Фото: Суспільне Житомир

За кілька хвилин на це ж місце паркується ще одна автівка. Водій Сергій Проценко каже, що має посвідчення інваліда, а місць для парковки людей із інвалідністю навколо Житнього ринку дуже мало.

"Дивіться, я одразу під знаком зупинився, – каже Сергій Проценко. – Можливо, я щось і порушив тут. Я прошу вибачення, зараз я це місце покину, але немає де залишити машину людині з інвалідністю. Мені треба довго ходити і це мені трохи важко. Це якесь порушення прав інвалідів – лише одне місце є і те зайняте людьми, які можуть спокійно пройтися".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

За період роботи інспекторів з паркування кількість порушень правил паркування на території Житнього ринку зменшилася майже вдвічі. Олександр Гончарук каже, що нині порушення стали поодинокими, а не масовими.

"На вулиці Лятошинського, наприклад, по один бік стоїть знак "зупинка заборонена", – каже Олександр Гончарук. – Нині практично трапляються лише поодинокі випадки, коли водії порушують правила. А так взагалі там правий бік вільна від запаркованих машин".

Що відомо

З 1 червня у Житомирі розпочнуть роботу інспектори з паркування.

У Житомирі муніципальних інспекторів з паркування уповноважили накладати штрафи на порушників правил.

За місяць роботи житомирські інспектори з паркування виявили більше 2 тисяч порушень.

У Житомирі інспектори оштрафували 152 порушники правил паркування.

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