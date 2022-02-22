У Чернігові зменшується кількість хворих на COVID-19

У Чернігові кілька тижнів поспіль продовжує знижуватися кількість хворих на коронавірус. Зокрема, у порівнянні з минулим тижнем, вона зменшилась на понад 150 людей. Про це повідомив гендиректор Чернігівської лікарні №2 Владислав Кухар на нараді у міській раді.

За його словами, загалом на минулому тижні захворіли 2543 людини, одужали – 2145, померли 28 людей.

"Якщо порівнювати попередній тиждень, то захворіли 2543 особи проти 2694. Госпіталузвали 144 хворих проти 151. На сьогоднішній день на лікуванні знаходиться 232 пацієнти. З них кисневої підтримки потребують 149 хворих, шість підключені до ШВЛ", – сказав Кухар.

Щодо вакцинації, то станом на сьогодні повністю отримали щеплення 111 741 людина, що складає 47,6% дорослого населення Чернігова.

За минулий тиждень загалом вакцинувалися 1154 людини. В середньому щодоби щеплення отримую близько 160 містян.

За інформацією МОЗ, за минулу добу на Чернігівщині на коронавірус захворіли 574 людини.

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