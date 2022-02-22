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На Миколаївщині майже дві тисячі споживачів залишилися без газу — спрацювала запобіжна автоматика
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На Миколаївщині майже дві тисячі споживачів залишилися без газу — спрацювала запобіжна автоматика

Олександра Супрун
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На Миколаївщині майже дві тисячі споживачів залишилися без газу — спрацювала запобіжна автоматика Фото: "Миколаївгаз"

У місті Нова Одеса, що на Миколаївщині, на газорегулюючому пункті майже дві тисячі споживачів, у тому числі два дитсадки, залишилися без газу на газорегулюючому пункті спрацювала запобіжна автоматика безпеки.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця підприємства "Миколаївгаз" Еліна Луцкевич.

За словами Еліни Луцкевич, станом на 22 лютого від газопостачання тимчасово відключили 1 938 споживачів та два дитячі садочки.

"Згідно з правилами безпеки систем газопостачання та регламенту проведення таких робіт, запобіжним заходом на упередження витоків газу та коливань тиску є опломбування усіх вимикаючих пристроїв на мережі, як на газорегулюючому обладнанні, так і на розподільних мережах, а також газопроводах-вводах, які ведуть окремо до помешкань побутових споживачів", — розказала Еліна Луцкевич.

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За словами Наталі Євтушенко, яка проживає у Новій Одесі, зранку 21 лютого, коли вона прокинулась, не змогла увімкнути газову плиту.

"Газу не було вже зранку. Потім дізналась, що газ відключили через велику кількість боржників з оплати комунальних послуг. Поки вони не оплатять, газ у Новій Одесі не включать. Наразі відключено пів Нової Одеси, Касперівка, Себине, Нова Петрівка", — розказала Наталя Євтушенко.

Станом на 22 лютого тривають роботи з відновлення газопостачання. На місці працюють 22 бригади. Орієнтовна дата усунення проблеми, за словами речниці "Миколаївгазу", невідома.

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