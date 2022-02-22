У місті Нова Одеса, що на Миколаївщині, на газорегулюючому пункті майже дві тисячі споживачів, у тому числі два дитсадки, залишилися без газу — на газорегулюючому пункті спрацювала запобіжна автоматика безпеки.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця підприємства "Миколаївгаз" Еліна Луцкевич.

За словами Еліни Луцкевич, станом на 22 лютого від газопостачання тимчасово відключили 1 938 споживачів та два дитячі садочки.

"Згідно з правилами безпеки систем газопостачання та регламенту проведення таких робіт, запобіжним заходом на упередження витоків газу та коливань тиску є опломбування усіх вимикаючих пристроїв на мережі, як на газорегулюючому обладнанні, так і на розподільних мережах, а також газопроводах-вводах, які ведуть окремо до помешкань побутових споживачів", — розказала Еліна Луцкевич.

За словами Наталі Євтушенко, яка проживає у Новій Одесі, зранку 21 лютого, коли вона прокинулась, не змогла увімкнути газову плиту.

"Газу не було вже зранку. Потім дізналась, що газ відключили через велику кількість боржників з оплати комунальних послуг. Поки вони не оплатять, газ у Новій Одесі не включать. Наразі відключено пів Нової Одеси, Касперівка, Себине, Нова Петрівка", — розказала Наталя Євтушенко.

Станом на 22 лютого тривають роботи з відновлення газопостачання. На місці працюють 22 бригади. Орієнтовна дата усунення проблеми, за словами речниці "Миколаївгазу", невідома.

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