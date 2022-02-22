Зрубали 34 берези. Поліція Сумщини встановлює, хто незаконно вирубував деревину

За інформацією Нацполіції Сумщини чоловіків, що завантажили в машину спиляну деревину, знайшли на Роменщині. 21 лютого про те, що на території комунальної власності пилять дерева, поліцію повідомив староста одного із сіл Роменщини.

Нацполіція Сумщини

При собі чоловіки мали бензопили. Однак, свою причетність до злочину вони не визнали. На місці правоохоронці також знайшли пеньки дерев, розпиляні на частини стовбури беріз, котрі не встигли погрузити у вантажівку. Чоловіки мали при собі 6 бензопил. Поліція встановила, що чоловіки – жителі різних сіл Роменського району та міста Ромни.

Нацполіція Сумщини

Автомобіль з деревиною та всі бензопили поліцейські вилучили. За фактом незаконної вирубки дерев беріз відкрили кримінальне провадження за статтею 246. Наразі проводяться слідчі дії.

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