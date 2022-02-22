Побиття школярки у Бердянську: відносно матері потерпілої склали адмінпротокол

Відносно матері 13-літньої школярки, яка стала учасницею бійки у Бердянську Запорізької області 13 лютого, склали адміністративний протокол про невиконання батьківських обов'язків.

Про це повідомив т.в.о. начальника сектора ювенальної превенції Бердянського РВП Євген Дорошин.

Орім того, за його словами, деяка інформація надана ЗМІ матір'ю потерпілої "не відповідає дійсності".

Як розповів Суспільному кореспондент pro.berdiansk.biz Володимир Головатий, який поспілкувався із матір'ю потерпілої (на засадах анонімності), жінка сказала, що "дівчину навмисно виманили з дому, щоб познущатися і записати це на відео".

В інтерв'ю жінка стверджує, що травм її дочці завдали дві дівчини, 16 і 20 років. Ще одна людина робила запис відео на телефон. При цьому перехожі не надали дитині допомоги.

Матір постраждалої висловила занепокоєння, з приводу того, що погрози на адресу її дочки можуть продовжитися. Вона також стверджує, що дівчата, які побили її дочку, раніше мали проблеми з законом.

Як раніше повідомляло Суспільне, 13 лютого у м. Бердянськ Запорізької області, близько 06:00 у дворі гуртожитку по проспекту Західному сталася бійка між двома дівчатами. В результаті 13-річна потерпіла дістала травми обличчя та голови. Наразі триває судово-медична експертиза.

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