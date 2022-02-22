У Києві прощаються з військовим Антоном Сидоровим. Йому було 35 років. Він загинув 19 лютого о шостій ранку на Сході внаслідок обстрілу з артилерійської зброї, що заборонена Мінськими угодами. Обстріли велися зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри.
Спершу служба відбулась у Свято-Троїцькому Соборі, повідомляє кореспондентка Суспільного.
Після служби церемонія прощання відбулась на території Міністерства оборони.
Капітан Антон Сидоров народився в Києві у січні 1987 року. До Збройних Сил України прийшов у 2005 році. У 2011 році закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. З перших днів російсько-української війни самовіддано захищав Україну від ворога.
У Антона Сидорова залишилися дружина і троє доньок. Двом – 11 та 7 років, а наймолодша – народилася менше, ніж пів року тому.
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