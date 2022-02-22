У разі посилення російської агресії львівські храми готові прийняти людей з інших областей України. Підвальні приміщення церков планують облаштувати як укриття. Про це повідомив отець Павло Дроздяк.

Перелік церков, які готові надати приміщення, затвердили на Раді Єпископів. У будівлях храмів, за словами Павла Дроздяка, за потреби облаштують укриття, місця для перебування евакуйованих та польові шпиталі:

"Церква в усі часи була і є місцем, де люди завжди можуть знайти захист. Ми розуміємо, що наші храми як будівлі, можуть послужити в разі необхідності нашим громадянам для укриття та навіть стати польовим шпиталем. Церква готова до того, щоби разом боронити Україну, відкриваючи свої двері, навчаючись домедичної допомоги для того, щоб можна було якнайкраще послужити всім нашим громадянам".

Наразі до списку увійшло 19 храмів у всіх районах міста. Зокрема, 6 — у Галицькому районі, 4 — у Франківському, по 3 — у Шевченківському та Личаківському, 2 — у Сихівському та один у Залізничному районі. За словами керівника департаменту "Адміністрація міського голови" ЛМР Євгена Бойка, за потреби перелік можуть розширити.

ЛМР Перелік храмів

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