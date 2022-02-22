Протягом доби 21 лютого в Миколаївській області зареєстрували 1 255 нових випадків COVID-19. Це на 156 випадків більше ніж виявили напередодні. Від наслідків перебігу коронавірусної інфекції померли сім людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 738, в Первомайську ― 90 випадків, в Южноукраїнську ― 77 випадків, у Вознесенську ― 27, в Очакові ― три випадки. На території інших громад області зареєстрували 319 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 113 дітей до 18-ти років.

Від початку пандемії в Миколаївській області на коронавірус захворіли 143 894 людини.

Протягом доби 21 лютого одужали 652 людини. Усього на Миколаївщині від COVID-19 одужали 121 224 людини.

За період пандемії на Миколаївщині від наслідків перебігу коронавірусної хвороби померли 3 508 людей. За добу медики зареєстрували сім летальних випадків.

"У Миколаєві померли три люди, на інших адміністративних територіях померли чотири людини. За віковими категоріями померлі належать до наступних груп: 70-79 ― чотири людини, 80-89 ― дві людини, понад 90 років ― одна людина", ― розповіла Злата Ємельянова.

Станом на 22 лютого на стаціонарному лікуванні в області перебувають 1 246 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 88 хворих, із них 13 вакциновані хоча б однією дозою.

Завантаженість ліжок у лікарнях складає 49,44 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 1 664 нові випадки коронавірусної хвороби та 21 смерть від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області ― 765 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 шість людей.

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