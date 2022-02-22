У Чернівцях збільшили кількість шкіл з фінансовою автономією: що це означає

У Чернівцях ще 16 шкіл перейдуть на фінансову автономію. Це означає, що вони самостійно розпоряджатимуться грошима та вирішуватимуть, що купити для школи.
За це рішення проголосували депутати міськради, передає кореспондентка Суспільного з сесійної зали.
Згідно з рішенням, з квітня фінансово автономними стануть ліцеї №2, 3, 10, 17, 20, 21, гімназії № 1, 2, 3, 4, 6, а також школи №1, 20, 33, 37, 38.
Раніше у коментарі Суспільному начальниця управління освіти Ірина Ткачук розповіла, що фінансова автономія додає гнучкості у прийнятті рішення для шкіл. Також пришвидшує закупівлі: великі закупівлі на всі школи тривають довше, ніж закупівлі в розрізі окремих шкіл. Водночас є труднощі: немає єдиної системи звітності для шкіл, також усі операції з грошима повинні бути прозорі.
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Що відомо
- Наразі на фінансову автономію вже перейшли 20 закладів освіти. Впродовж року перейдуть усі садочки, а також ліцеї та гімназії.
- Усі заклади освіти в Україні мають право на фінансову автономію.
- У Чернівцях перейменували усі школи. Тепер мережа закладів загальної середньої освіти складається з 22 ліцеїв, 22 гімназій та одного військово-спортивного ліцею. Окрім назв, змінюються і статути.