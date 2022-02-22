У Кременчуці, що на Полтавщині, 22 лютого сталася пожежа у багатоповерхівці. Власник будинку зазнав опіків, розповіла Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Займання виникло у квартирі на першому поверсі близько 9:00. Про пожежу рятувальникам повідомили сусіди, каже Світлана Рибалко.

За її словами, власник помешкання, яке зайнялося, проживав сам. Надзвичайники знайшли його у тяжкому стані. У чоловіка майже 90% опіків тіла. Нині він перебуває у лікарні, додала речниця.

Фото: ДСНС України в Полтавській області Квартира після пожежі

"У чоловіка були проблеми зі здоров'ям, складно пересувався. Скоріш за все (причина пожежі –ред.) –куріння у ліжку. Горіло ліжко, він був на ліжку", – говорить Світлана Рибалко.

Як повідомила речниця, через пожежу евакуювали мешканців сусідніх квартир. Займання загасили близько 10:00.

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