Бійка другий день поспіль: під Рівнерадою сталась сутичка

Під будівлею у центрі Рівного, де проходять засідання міської ради, 22 лютого сталась бійка, її відзняла журналістка Вікторія Мамотюк. Це відбулось перед сесією, де мали розглядати питання фінансування тероборони. Після бійки напередодні засідання перенесли на вівторок, а влада вирішила провести захід із обмеженнями для присутніх у залі.

Із відео, яке відзняла журналістка Вікторія Мамотюк, видно, що удари рівнянину Ярославу Гранітному завдавав депутат від “Свободи” Олег Осуховський. Напередодні саме Осуховський під час бійки в залі отримав травми обличчя, а Гранітний був серед опонентів.

Під час інциденту у вівторок поліція та інші присутні припинили бійку за декілька секунд.

Що стало причиною бійки — із відео незрозуміло. Суспільне наразі намагається отримати додаткові коментарі щодо цього.

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Що відомо

21 лютого під час сесії Рівненської міської ради сталася бійка. На засідання прийшли працівники міської лікарні, щоб звернути увагу депутатів на те, що у головного лікаря Євгена Кучерука у березні закінчується контракт. Вони заявили, що частина медиків хоче, щоб він далі очолював заклад. На підтримку керівника лікарні до трибуни вийшов лікар Роман Коваль. Під час його виступу почалася масова сутичка.

У поліції повідомили, що почали розслідування за фактом хуліганства. Секретар Рівнеради Віктор Шакирзян після інциденту розпорядився вивчити питання безпеки у залі.

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