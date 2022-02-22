COVID-19 на Запоріжжі: понад тисяча нових випадків за добу та 16 летальних

За добу 21 лютого в Запорізькій області виявили 1 393 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу, померли 16 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 596.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

У регіоні станом на 22 лютого продовжують лікуватися 22 762 пацієнти. За добу обстежили 2 252 людини.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 212 564 мешканці регіону, з них одужали 183 964, загальна кількість померлих – 5 835.

У разі потреби мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

На території Запорізької області циркулює штам COVID-19 — "Омікрон". Це підтверджують результати контрольних досліджень.

COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров’я, зокрема неврологічні та психічні ускладнення. Вони можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

В Україні вперше за останні 6 тижнів кількість виписаних за 7 днів хворих, які потрапили до лікарень із коронавірусом, вища за кількість госпіталізованих із COVID-19. Про це на брифінгу у понеділок, 21 лютого, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами міністра, перші ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19 за останній тиждень перейшли у більш явні.

Україна отримала 135 тисяч курсів препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19. 60 тисяч із них уже розподілені у регіони. Як зазначають у Міністерстві охорони здоров'я, ці пігулки можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику.

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