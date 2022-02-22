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"Переходив проїзну частину дороги". На Вінниччині у ДТП загинув чоловік
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"Переходив проїзну частину дороги". На Вінниччині у ДТП загинув чоловік

Юлія Бараболя
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"Переходив проїзну частину дороги". На Вінниччині у ДТП загинув чоловік На Вінниччині у ДТП загинув чоловік. Фото: ГУНП області

21 лютого, у місті Гайсин сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

Попередньо, чоловік переходив проїзну частину дороги та потрапив під колеса  легковика. 

"Переходив проїзну частину дороги". На Вінниччині у ДТП загинув чоловікФото: ГУНП області

Його госпіталізували до лікарні, де він помер під час надання медичної допомоги.

За кермом автівки перебував 40-річний місцевий житель. 

У нього відібрали зразки крові для проведення експертизи на стан сп’яніння. 

Наразі ведеться слідство. За таке правопорушення загрожує до 8 років позбавлення волі.

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