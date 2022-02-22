Сніголавинна небезпека. Туристам радять утриматися від походів у Карпати

Утриматися від походів у Карпати рекомендують рятувальники через небезпеку сходження лавин. Про це Суспільному 22 лютого розповів речник ДСНС на Закарпатті Федір Філіп.

За його словами, рятувальники закликають не йти в гори через небезпеку сходження лавин впродовж 22-23 лютого. На високогір'ї східної частини Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека (ІIІ рівень), в західній та центральній частинах — помірна сніголавинна небезпека (IІ рівень).

"Рятувальники звертаються до людей, які планують здійснити походи в гори на період погіршення ситуація утриматися від походів та прислухатися до порад рятувальників і берегти себе та своїх близьких", — повідомив речник.

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