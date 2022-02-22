У Львові усім охочим безкоштовно надаватимуть психологічну допомогу

У Львові безкоштовно надаватимуть психологічну допомогу мешканцям міста та людям, які приїхали з інших регіонів України. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Допомогу надаватимуть психологи міського Центру соціальних служб, громадських та релігійних організацій і платформ. Вони навчатимуть людей, як впоратися із тривогою та панікою та знизити рівень стресу.

"Під час останніх подій ми спостерігаємо, що у багатьох дорослих, дітей, а, особливо, у літніх людей, з якими працюють соціальні служби Львова, підвищився рівень тривожності. І це зовсім не дивно: тривожні чутки линуть звідусіль. Про агресію з боку Росії говорять усюди: у транспорті, магазині, по телебаченню. Ситуація напружена. І часом люди самостійно не можуть опанувати себе, впоратись із тривогою чи панікою. І ми просто мусимо допомогти їм пережити цей непростий час", – каже директорка міського Центру соціальних служб Алла Горбач.

Зокрема, усі охочі можуть звернутися в такі організації:

Львівський міський Центр соціальних служб (вул. Театральна, 10). Телефон "Гарячої лінії": 0 800 307 305.

Український інститут психотерапії залежностей. Телефон: 380 98 082 5509.

Консультативний центр кризових станів, психосоматичних розладів, депресій та узалежнень при Львівсько-Сокальській єпархії ПЦУ (вул. Ольги Басараб, 2, третій поверх).

Кафедра психіатрії і психотерапії ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького. Телефон: (032) 275-21-11.

"Лінія духовно-емоційної підтримки" сестер-редемптористок УГКЦ: 0672431505.

Шпиталь імені митрополита Шептицького (вул. Озаркевича, 4) Телефони: (032) 235 22 66; (032) 235 22 69.

Загальну координацію роботи психологічної служби здійснює Львівський міський Центр соціальних служб.

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