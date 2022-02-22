Дев'ять тисяч випадків перевищення швидкості зафіксували камери Сум

Майже 9 000 разів у Сумах зафіксували перевищення швидкості автомобілістами обласного центру за останні п'ять місяців. Встановили порушення правил дорожнього руху прилади фіксації. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Сум у Facebook.

Прилади фіксації ПДР працюють в автоматичному режимі в Сумах з 8 жовтня 2021 року. Майже половину дорожніх порушень зафіксували два прилади на вулиці Героїв Сумщини.

За інформацією патрульних, у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год, але не більше 50 км/год, керманич отримає штраф у розмірі 340 грн. 1700 грн потрібно буде заплатити при перевищенні швидкості руху більш як на 50 км/год.

Штраф зменшується на 50%, якщо його заплатили протягом 10 банківських днів з моменту отримання.

Що відомо

У Сумах з 21 лютого запрацювали дві додаткові камери відеофіксації дотримання правил дорожнього руху.

В Україні запрацювали ще 24 прилади фото- та відеофіксації порушень ПДР. Де саме вони розташовані.

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