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Дев'ять тисяч випадків перевищення швидкості зафіксували камери Сум
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Дев'ять тисяч випадків перевищення швидкості зафіксували камери Сум

Юлія Марковська
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Дев'ять тисяч випадків перевищення швидкості зафіксували камери Сум Патрульна поліція Сумщини

Майже 9 000 разів у Сумах зафіксували перевищення швидкості автомобілістами обласного центру за останні п'ять місяців. Встановили порушення правил дорожнього руху прилади фіксації. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Сум у Facebook.

Прилади фіксації ПДР працюють в автоматичному режимі в Сумах з 8 жовтня 2021 року. Майже половину дорожніх порушень зафіксували два прилади на вулиці Героїв Сумщини.

За інформацією патрульних, у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год, але не більше 50 км/год, керманич отримає штраф у розмірі 340 грн. 1700 грн потрібно буде заплатити при перевищенні швидкості руху більш як на 50 км/год.

Штраф зменшується на 50%, якщо його заплатили протягом 10 банківських днів з моменту отримання.

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