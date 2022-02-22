COVID-19 на Кіровоградщині: десята частина виявлених за добу випадків – у дітей

Минулої доби у Кіровоградській області виявили 488 випадків коронавірусу, 51 з яких – у дітей. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Одужали за добу 330 людей, від ускладнень захворювання померли восьмеро.

За добу провели 1609 ПЛР-тестувань, в лікарнях регіону зробили 59 ІФА-досліджень та 457 дослідження на антиген.

Найбільше випадків захворювання – 167 та 149 – виявили у жителів регіону віком 30-49 та 50-65 років, відповідно. 78 випадків – у людей, яким більше 65 років, 43 випадки – у жителів регіону віком 18-29 років.

У кого виявили захворювання

у 284 жителів Кропивницького району: 70 дорослих і десяти дітей з Долинської громади, 62 дорослих і дев’яти дітей – зі Знам’янської, 37 людей – з Кропивницької, 24 – з Новгородківської, 14 дорослих та двох дітей – із Суботцівської, 13 людей – з Олександрівської, 11 – з Кетрисанівської, сімох – з Бобринецької, шістьох дорослих і дитини – з Первозванівської, шістьох людей – з Аджамської, двох дорослих і двох дітей – з Гурівської, по двоє людей – з Дмитрівської, Соколівської та Устинівської, дорослого і дитини – з Катеринівської громади;

у 121 жителя Новоукраїнського району: 27 дорослих та чотирьох дітей з Помічнянської громади, 19 дорослих та чотирьох дітей – з Маловисківської, 20 людей – з Новоукраїнської, 14 дорослих та однієї дитини – з Піщанобрідської, 13 дорослих і двох дітей – з Новомиргородської, чотирьох дорослих і двох дітей – з Тишківської, чотирьох людей – з Мар’янівської, трьох – з Рівнянської, двох – з Добровеличківської, по одній людині з Ганнівської та Смолінської громад;

у 68 жителів Олександрійського району: 26 дорослих та шести дітей з Олександрійської громади, дев’ятьох дорослих та однієї дитини – з Петрівської, дев’ятьох людей – з Приютівської, п’ятьох дорослих і двох дітей – зі Світловодської, п’ятьох дорослих та однієї дитини – з Пантаївської, трьох людей – з Онуфріївської та однієї людини з Новопразької громади;

у 15 жителів Голованівського району: 11 дорослих і трьох дітей з Вільшанської громади, однієї людини з Підвисоцької громади.

Хто одужав

230 жителів Кропивницького району: 158 – з Кропивницької громади, 15 – зі Знам’янської, дев’ятеро – з Новгородківської, восьмеро – із Соколівської, семеро – з Первозванівської, п’ятеро – з Аджамської, по четверо – з Бобринецької, Кетрисанівської та Суботцівської, по троє – з Катеринівської, Компаніївської, Олександрівської та Устинівської, по двоє людей з Великосеверинівської та Дмитрівської громад;

68 жителів Олександрійського району: 47 – з Олександрійської громади, десятьох – з Приютівської, по четверо – з Онуфріївської та Пантаївської, двоє – з Новопразької, одна людина з Попельнастівської громади;

31 житель Новоукраїнського району: 14 – з Маловисківської громади, дев’ятеро – зі Смолінської, п’ятеро – з Помічнянської, по одній людині з Добровеличківської, Мар’янівської та Новомиргородської громад;

одна людина з Гайворонської громади Голованівського району.

Хто помер

84-річна жінка з Компаніївської громади Кропивницького району;

73-річний чоловік зі Знам’янської громади Кропивницького району;

72-річна жінка з Кропивницької громади Кропивницького району;

71-річний чоловік з Кропивницької громади Кропивницького району;

70-річна жінка зі Знам’янської громади Кропивницького району;

68-річна жінка з Новоукраїнської громади Новоукраїнського району;

68-річний чоловік з Олександрійської громади Олександрійського району;

67-річний чоловік з Долинської громади Кропивницького району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 44280 жителів Кіровоградської області, серед яких 2229 дітей та 2177 медичних працівників. 34938 людей в регіоні одужали, серед них 1577 дітей та 1808 медпрацівників. 1733 людей, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли від ускладнень захворювання.

На ранок 22 лютого на COVID-19 хворіють 7609 жителів регіону.

Що відомо

В Україні за добу зафіксували 24440 випадків захворювання на коронавірус, 33238 людей одужали, 287 – померли від ускладнень захворювання.

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