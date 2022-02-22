Проживає 1 мільйон 227 тисяч людей. Демографічна ситуація Хмельницької області

У Хмельницькій області станом на 1 січня 2022 року орієнтовно проживає 1 мільйон 227 тисяч громадян. В обласному центрі (місто Хмельницький) проживає 274 тисячі 452 людини.

Про це в етері Українського радіо "Поділля" повідомила начальниця управління поширення інформації та комунікації Головного управління статистики у Хмельницькій області Оксана Катриченко.

За її словами, наразі в області після децентралізації є три райони замість 20, які були раніше - Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Шепетівський. Також у складі області є 60 територіальних громад 24 селища міського типу та 1414 сільських населених пунктів.

"Найбільшим за чисельністю населення у нас є Хмельницький район, в якому за останніми даними (1 січня 2022 рік) проживає 672 тисячі громадян - 55% від усього населення області. У Хмельницькому проживає 274 тисячі 452 людини. У Кам'янець-Подільському районі проживає 279 тисяч, а у Шепетівському - 276 тисяч людей. Загалом в області орієнтовно проживає 1 мільйон 227 тисяч громадян", - повідомила Оксана Катриченко.

Додає, наразі смертність у понад два рази перевищує народжуваність.

"В області за 2021 рік народилося 8 661 немовля, це на 1000 менше ніж у 2020 році. При цій кількості новонароджених в області померли 23 тисячі 506 людей. У співвідношенні на 100 померлих припадає 37 народжених. Цей показник упродовж минулих років зростає. 10 років тому у 2011 році цей відсоток становив 1,4 процента, у 2015 році -1,5%, у 2020 - 2,1%, у 2021 - 2,7%", - розповіла Оксана Катриченко.

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