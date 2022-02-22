Поранену під час стрілянини на "Південмаші" 22-річну військовослужбовицю Жанну Шарову перевезли до Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

За його словами, бригада екстреної медичної допомоги супроводила дівчину до Києва для подальшого лікування та реабілітації.

О 7-ій годині 22 лютого Жанну ушпиталили в Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області.

Найтяжчі поранення отримала 22-річна військовослужбовиця Жанна Шарова. Вона втратила бльше трьох літрів крові.

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

Читайте також

- "Ми не були з ним знайомі" - поранена під час стрілянини у Дніпрі військова про Рябчука

- Родина пораненої військової у Дніпрі отримає матеріальну допомогу від громади Харківщини

- Поранені під час стрілянини на Південмаші військовослужбовці розповіли про момент нападу

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро