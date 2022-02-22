На Житомирщині за добу, 21 лютого, підтвердили коронавірус у 540 жителів області. Померли дев'ятеро людей.

Про це 22 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

21 лютого лабораторний центр провів 403 дослідження на наявність захворювання – у 540 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 24 102 жителі Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще дев'ятеро людей:

78-річний чоловік з Брусилівського району;

84-річна жінка з Пулинського району;

двоє чоловіків віком 55 та 69 років з Новоград-Волинського району;

83-річна жінка та 41-річний чоловік з Житомира;

87-річна жінка з Новограда-Волинського;

79-річна жінка з Житомирського району;

85-річний житель з Коростишівського району.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 519 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 968 жителів, Бердичеві – 305, Коростені – 257 та Новограді-Волинському – 195.

21 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 2 754 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 190 743 жителі, з яких 163 122 вже одужали.

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