COVID-19 на Вінниччині: за добу виявили 490 хворих

На Вінниччині підтвердили 490 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 350 більше, ніж напередодні. Такі дані МОЗ України станом на ранок 22 лютого.

Одужали 1224 пацієнти. Летальних випадків медики зафіксували десять.

Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтвердили у 148 850 мешканців області. З них одужали 125 340 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 3 527 людей.

Упродовж доби, на ранок 22 лютого, щеплення проти коронавірусу зробили 2 802 жителі області. Першу дозу вакцини отримали 645 осіб (усього 607 349 людей), другу — 1 154 мешканців області (всього 575 713).

Бустерною дозою імунізувалися 1003 людини (усього 31 136). Додатковою дозою за весь період вакциновано 374 особи. Загалом в області проведено 1 214 572 щеплень.

За добу 21 лютого в Україні виявили 24 440 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665). Летальних випадків – 287. За добу 56 726 людей отримали щеплення проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 4,7 млн людей;

одужало – понад 3,9 млн хворих;

летальних випадків – 104 932;

проведено ПЛР-тестувань – понад 19 млн.

Що відомо

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

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