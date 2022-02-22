На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 500 людей

21 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 536 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 284.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 417 людей.

Pfizer-BioNTech – 316 людей,

CoronaVac – 56,

Moderna – 42,

AstraZeneca – 3,

Другою дозою імунізували 704 людини:

Pfizer-BioNTech – 584,

CoronaVac – 74,

Moderna – 36,

AstraZeneca – 10,

Бустерною дозою імунізували 415 людей:

Pfizer-BioNTech – 384 людини,

Moderna – 21,

CoronaVac – 10.

Станом на 20 лютого в області першою дозою щепили 303 443 людей, що складає 33,72% населення області. Другою дозою імунізували 293 774 людини. Додатковою – 81, бустерною –11 644.

Що відомо

Загалом в області виявили 149 607 випадків інфікування коронавірусом, 128 011 людей одужали, а 3 277 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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