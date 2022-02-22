На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 500 людей

21 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 536 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 284.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 417 людей.
- Pfizer-BioNTech – 316 людей,
- CoronaVac – 56,
- Moderna – 42,
- AstraZeneca – 3,
Другою дозою імунізували 704 людини:
- Pfizer-BioNTech – 584,
- CoronaVac – 74,
- Moderna – 36,
- AstraZeneca – 10,
Бустерною дозою імунізували 415 людей:
- Pfizer-BioNTech – 384 людини,
- Moderna – 21,
- CoronaVac – 10.
Станом на 20 лютого в області першою дозою щепили 303 443 людей, що складає 33,72% населення області. Другою дозою імунізували 293 774 людини. Додатковою – 81, бустерною –11 644.
Що відомо
- Загалом в області виявили 149 607 випадків інфікування коронавірусом, 128 011 людей одужали, а 3 277 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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