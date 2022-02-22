На Закарпатті за добу виявили 415 випадків COVID-19

415 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті 21 лютого. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 450 пацієнтів одужали, восьмеро людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 111 716 випадків COVID-19. 92 264 пацієнти подолали хворобу, 2 714 — померли.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, – 32%", — йдеться у повідомленні.

Що відомо:

За добу в Україні виявили 24 440 випадків COVID-19 — МОЗ;

Хворих на COVID-19 на Закарпатті госпіталізують у 17 лікарнях. Там виділені 1970 ліжок для пацієнтів;

На Закарпатті на 20% знизилися темпи вакцинації від COVID-19.

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