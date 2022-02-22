Хмельницькі каратисти вибороли дві медалі на чемпіонаті України

Хмельницькі спортсмени вибороли золоту та бронзові медалі на чемпіонаті України з кіокушинкай карате. Змагання були відбірковими до чемпіонату Європи, який відбудеться 2 квітня у Польщі.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради.

Змагання відбувалися 18-20 лютого у Житомирі.

Олександр Тимець здобув 3 місце в категорії 85 кілограмів, а Альона Вересняк виборола 1 місце в категорії 50 кілограмів.

Таким чином спортсменка потрапила до складу збірної команди України та розпочинає підготовку до чемпіонату Європи.

Підготував спортсменів до змагань Іван Шимков.

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