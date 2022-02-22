За минулу добу, 21 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 2159 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

За кількістю нових підтверждених випадків COVID-19 за добу Дніпропетровщина посідає перше місце серед областей України, на другому — Одеська область (1664 випадки), на третьому — Полтавська (1490 випадків).

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 18 людей. Ще 1224 жителі області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 298 979 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 248 857 мешканців області. Померли 9393 людини.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я розподілило у регіони 60 тисяч курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір".

Верховна рада проголосувала у першому читанні за внесення змін до деяких законів щодо врегулювання питання запровадження карантину (№6508).

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