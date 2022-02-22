Коронавірус на Сумщині за добу підтвердили у 562 людей

На Сумщині за добу 21 лютого COVID-19 підтвердили у 562 людей. Такі дані зранку 22 лютого оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я.

11 людей померли від ускладнень хвороби. Одужання підтвердили у 1558 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 24 793 людей.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 180 935 людей. З них 3188 людей померло. Одужання підтвердили у 152 954 мешканців області.

За даними моніторингу РНБО, на Сумщині на 44% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.

До апаратів ШВЛ в області підключені 48 людей, з яких 35 – в Сумах.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині, за даними РНБО отримали 374 людини, другу дозу – 569 людей, вакцинувалися бустерною дозою 361 людини. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 450 269 людей, двома дозами – 434 733, бустерною — 20 946 осіб.

Що відомо

За добу в Україні виявили 24 440 випадків COVID-19 — МОЗ.

COVID-19 може мати неврологічні та психічні ускладнення. Які саме — пояснює МОЗ.

Виписали з лікарень більше людей, ніж госпіталізували — Ляшко про стабілізацію ситуації з COVID-19.

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