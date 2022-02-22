COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили майже 600 випадків

За добу коронавірус підтвердили у 588 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про дев'ять смертей внаслідок COVID-19, 782 людини одужали.
Про це 22 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За даними центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 304 110 випадків. З них: 256 675 хворих одужали, 6832 хворих померли.
Серед хворих за добу:
- 458 — житель Харківського району (430 — міста Харкова);
- 54 — Ізюмського;
- 37 — Лозівського;
- 18 — Чугуївського;
- 13 — Богодухівського;
- 5 — Куп'янського;
- 3 — Красноградського.
За добу в Україні підтвердили 24 440 нових випадків захворювання на коронавірус.
Що відомо
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