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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили майже 600 випадків
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили майже 600 випадків

Інфографіка
Ганна Цьомик
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили майже 600 випадків Суспільне Харків

За добу коронавірус підтвердили у 588 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про дев'ять смертей внаслідок COVID-19, 782 людини одужали.

Про це 22 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 304 110 випадків. З них: 256 675 хворих одужали, 6832 хворих померли.

Серед хворих за добу:

  • 458 — житель Харківського району (430 — міста Харкова);
  • 54 — Ізюмського;
  • 37 — Лозівського;
  • 18 — Чугуївського;
  • 13 — Богодухівського;
  • 5 — Куп'янського;
  • 3 — Красноградського.

За добу в Україні підтвердили 24 440 нових випадків захворювання на коронавірус.

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